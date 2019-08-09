МВД Киргизии выясняет, кто стоит за беспорядками в Бишкеке

В Киргизии выясняют, кто стоит за беспорядками, которые пытались накануне организовать сторонники бывшего президента страны.

В МВД страны сообщают, что для участия в митингах в Бишкек приехали сотни человек. Но собраться на площади им не дали. Отмечается, что сейчас обстановка в столице республики спокойная.

Столкновения начались еще вечером 7 августа, когда парламент Киргизии выступил с обвинениями в адрес Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в том числе в коррупции. При попытке задержания его сторонники оказали сопротивление. Силовики применили спецсредства. Завязалась перестрелка. Около 100 человек в результате пострадали, погиб один боец спецназа. На следующий день противостояние продолжилось, напоминает телеканал "Россия 24".

Ситуацию обсудили на заседании Совбеза и внеочередной сессии парламента. Действующий глава государства заявил, что его предшественник грубо нарушил конституцию и превратился из свидетеля в обвиняемого. Атамбаев же сказал, что вину не признает, а преследование носит политический характер, и призвал власти "не стрелять в свой народ". К вечеру бывший президент сдался силовикам. Его привезли в Бишкек, сначала — в МВД страны, потом — в Госкомитет нацбезопасности.