Республиканцы США приостановили траты на рекламу в Twitter за блокировку аккаунта своего лидера

В США республиканцы объявили о решении приостановить траты на рекламу в Twitter до тех пор, пока социальная сеть не разблокирует аккаунт лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла.

Ему прекратили доступ к сервису после публикации ролика, на котором протестующие рядом с домом политика нецензурно выражались и выкрикивали угрозы в его адрес.

Официальная причина блокировки — видео нарушает правила соцсети, касающиеся угроз физической безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".

По оценке экспертов, один только штаб президента США планировал потратить на рекламу в Twitter в августе до 500 тысяч долларов.