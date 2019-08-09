МИД Пакистана обратился в ООН с просьбой помочь уладить конфликт с Индией

Министр иностранных дел Пакистана обратился к Генсеку ООН с просьбой помочь уладить конфликт с Индией. Дипломат направил Антониу Гутерришу и в Совет Безопасности ООН письмо, в котором призывает повлиять на шаги Нью-Дели в отношении спора вокруг штата Джамму и Кашмир.

На этой неделе президент Индии подписал указ об отмене особого статуса этой территории, которая долгое время была спорной и большинство населения которой мусульмане.

Индийский парламент инициативу одобрил, передает телеканал "Россия 24". А власти Пакистана выразили протест: объявили о понижении уровня дипломатических отношений, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.