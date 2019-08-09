Республиканцы не пожелали прерывать каникулы ради закона об оружии

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с официальной просьбой прервать летние каникулы Сената. Пелоси призывает срочно рассмотреть законопроекты об ужесточении контроля над оружием, которые были приняты нижней палатой еще в феврале 2019 года.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался от предложения демократов, передает телеканал "Россия 24". Но политик заявил, что после каникул он допускает принятие сенаторами запрета на штурмовое оружие, поскольку именно оно регулярно становятся орудием массовых расстрелов в США.

На прошлой неделе в Штатах Огайо и Техас произошло два массовых убийства. Всего же с начала года в США произошло 255 подобных преступлений.