Мусульмане всего мира начали паломничество в Мекку

Более двух с половиной миллионов паломников со всего мира приступают к исполнению обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Власти королевства усилили меры безопасности на маршрутах, чтобы предотвратить давку и столпотворение, и модернизировали систему оповещения участников хаджа.

В палаточных лагерях установили кондиционеры, подготовили запасы воды и продовольствия. Обслуживать пилигримов круглосуточно будут 350 тысяч волонтеров, передает телеканал "Россия 24".

Хадж — это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. Он является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина. Один из главных ритуалов хаджа — стояние на горе Арафат — произойдет завтра, 10 августа.