Тема:
Взрывы под Ачинском 1 час назад
Жители сел, пострадавших от пожара на арсенале под Ачинском, приходят в себя после ЧП
Ачинск и другие населенные пункты Красноярского края, которые пострадали от пожара на военном складе, приходят в себя после ЧП.
Двоих пострадавших уже выписали из больницы. Еще один — пока в стационаре, но уже идет на поправку. Его планируют выписать на следующей неделе, передает телеканал "Россия 24".
В селе Каменка, которое пострадало больше всего, разрушено восемь домов. Как сообщили местные власти, их восстановят до сентября. На первоначальные нужды жители получат по 10 тысяч рублей. Дальнейшие выплаты будут зависеть от степени ущерба.
ЧП произошло в понедельник, 5 августа. В пункты временного размещения вывезли около 16 тысяч жителей. Сутки спустя пожар удалось ликвидировать. Один человек погиб, 13 пострадали.
Ранее по теме
-
В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы6 часов назад
-
Полностью снят режим ЧС под Ачинском1 сутки назад
-
Саперы начали чистить "разбомбленную" Каменку1 сутки назад
-
В лесах Ачинска вместо грибников ходят саперы2 суток назад
-
Жителям разрешили вернуться в район сгоревшего арсенала2 суток назад
-
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
- На территории в/ч в Северодвинске произошел взрыв
- Жительница Химок родила третью двойню
- ДТП под Новороссийском: трое погибших, более 40 пострадавших
- ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Касперского"
Самое читаемое
-
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер
- Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев впервые показал подросших сына и дочь
- Сын известного актера впал в кому и чудом выжил после прививки
- Молодая пара заживо сгорела во время ночных гонок на спорткаре. Видео
- Названы профессии, связанные с риском возникновения рака
- Две лучшие спортсменки мира yтoнyли в Крыму
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Валентины Шарыкиной. Заноза любви пани Зоси
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с апреля 2008 года
- США введут санкции против крупнейшей нефтяной компании Китая
- Обвал на рынке нефти: Саудовская Аравия в панике ищет способы остановить падение
- Топ-7 провальных слияний и поглощений компаний
- Почему Трамп проигрывает торговую войну
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
- АвтоВАЗ раскрыл секреты вариатора для Lada Vesta и Xray Cross
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?
- 10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
После нескольких штурмов Атамбаев задержан
- Названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах
- Россиянам разрешат не ходить на работу
- Можно ли заставить такси изменить правила
- Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки
Вести-Москва
-
УК оставила жителей новостроек без горячей воды
- В Москву съехались таксисты со всего мира
- Врачи провели уникальную операцию с помощью робота
- Сокровища экс-министра Кузнецова передали в музей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео