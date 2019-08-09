Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 августа 201907:40

В Выборге объявили победителей кинофестиваля "Окно в Европу - 2019"

В Выборге объявили победителей кинофестиваля "Окно в Европу - 2019"

В Выборге завершился кинофестиваль "Окно в Европу". Главный приз получила комедийная драма "Смерть нам к лицу", полностью снятая на смартфон. Это история о семейной паре, в дом которой пришла беда, но люди не отчаялись.

Лучшей анимационной работой стала "Лола живая картошка" — мультфильм про взросление и расставание с детскими фантазиями. В международном конкурсе копродукции, то есть работ совместного производства, победила российско-американская лента "Хроники ртути" про жителей заброшенного шахтерского городка. Еще один значимый приз — в конкурсе "Выборгский счет" — достался фильму "Как новый". Это комедия о старике, который теряет память, но обретает новые способности.

Кинофестиваль проходил со 2 августа, напоминает телеканал "Россия 24". Он был посвящен 90-летию со дня рождения Ролана Быкова.

Сейчас

07:07

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

04:07

Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

03:28

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

00:17

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

21:53

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

20:57

Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию

18:41

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

1 час назад
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначены как японская территория

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначены как японская территория

1 час назад
"Роскосмос": зарплата космонавтов сопоставима с зарплатой их коллег из NASA

"Роскосмос": зарплата космонавтов сопоставима с зарплатой их коллег из NASA

3 часа назад
Циклон затопил Петербург, пригрозил Москве и двинулся на Тверь

Циклон затопил Петербург, пригрозил Москве и двинулся на Тверь

2 часа назад
Республиканцы не пожелали прерывать каникулы ради закона об оружии

Республиканцы не пожелали прерывать каникулы ради закона об оружии

1 час назад
МВД Киргизии выясняет, кто стоит за беспорядками в Бишкеке

МВД Киргизии выясняет, кто стоит за беспорядками в Бишкеке

2 часа назад
СМИ: у США есть альтернатива "Северному потоку - 2"

СМИ: у США есть альтернатива "Северному потоку - 2"

3 часа назад
Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

7 часов назад
Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах

Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах

11 часов назад
"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

15 часов назад
Медведев: в XXI веке Киргизия исчерпала свой "лимит на революции"

Медведев: в XXI веке Киргизия исчерпала свой "лимит на революции"

9 часов назад
Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

9 часов назад
На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

11 часов назад
Российский самолет провел в воздушном пространстве Украины 26 минут

Российский самолет провел в воздушном пространстве Украины 26 минут

5 часов назад
Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

10 часов назад
Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

12 часов назад
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД

В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД

8 часов назад
Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

12 часов назад
В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

8 часов назад
Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

10 часов назад
Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

16 часов назад
Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

12 часов назад
"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

20 часов назад
Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

18 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
МИД Пакистана обратился в ООН с просьбой помочь уладить конфликт с Индией

МИД Пакистана обратился в ООН с просьбой помочь уладить конфликт с Индией

1 час назад
В Забайкалье введен режим ЧС в связи с засухой

В Забайкалье введен режим ЧС в связи с засухой

1 час назад
Мусульмане всего мира начали паломничество в Мекку

Мусульмане всего мира начали паломничество в Мекку

1 час назад
За сутки в России потушено 43 лесных пожара

За сутки в России потушено 43 лесных пожара

1 час назад
Силы безопасности Египта уничтожили 17 террористов, причастных к взрыву в Каире 4 августа

Силы безопасности Египта уничтожили 17 террористов, причастных к взрыву в Каире 4 августа

2 часа назад
Украинский депутат высказался о "воюющей России"

Украинский депутат высказался о "воюющей России"

3 часа назад
Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

4 часа назад
Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

5 часов назад
Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

5 часов назад
В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

6 часов назад
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

6 часов назад
Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

6 часов назад
В ЮАР львы научились использовать для охоты машины туристов. Видео

В ЮАР львы научились использовать для охоты машины туристов. Видео

7 часов назад
На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

7 часов назад
Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

9 часов назад
Петербург накрыл проливной дождь. Под водой парковки и даже этажи зданий

Петербург накрыл проливной дождь. Под водой парковки и даже этажи зданий

9 часов назад
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

10 часов назад
"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

10 часов назад
ФСБ пресекла деятельность преступной группы, ввозившей в РФ наркотики

ФСБ пресекла деятельность преступной группы, ввозившей в РФ наркотики

11 часов назад
МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

12 часов назад
Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

12 часов назад
Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

12 часов назад
Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

21 час назад
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

21 час назад
Выбросы СО2: топ-10 стран мира

Выбросы СО2: топ-10 стран мира

21 час назад