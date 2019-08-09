Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности. Он пробудет там до 26 августа. Мера пресечения была избрана судьей Первомайского районного суда Адылбеком Субанкуловым, который провел выездное заседание в ГКНБ, передает РИА Новости.

Атамбаеву были предъявлены предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева – криминального авторитета.

Экс-президент был задержан в результате спецоперации в своей резиденции в селе Кой-Таш, которая длилась с 7 августа. Во время перестрелки погиб один спецназовец. Сторонники Атамбаева защищали его практически целые сутки. Наконец политик после долгих переговоров сдался и был доставлен в Бишкек. Сначала его привезли в МВД страны, затем перевели в ГКНБ.