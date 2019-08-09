Хабаровский край и Амурская область оценивают объем ущерба от паводка

В Хабаровском крае урожай страдает из-за паводка. В Константиновке 7 гектаров земли ушло под воду. Еще примерно столько же подтоплено в селе Свечино.

Аграрии пытаются спасти урожаи и оценить объем ущерба, передает телеканал "Россия 24". На засеянных зерном участках земли колесным комбайнам не проехать. Рабочим приходится тратить много времени, чтобы после неудачных попыток очистить технику.

В село Угловое Амурской области из пунктов временного размещения возвращаются жители, которых пришлось эвакуировать из-за наводнения. На восстановление пострадавшего от воды села могут уйти месяцы. Повреждения сейчас оценивает специальная комиссия. Работают спасатели и военные. Восстанавливают заборы, разбирают завалы, вывозят мусор и расчищают улицы.