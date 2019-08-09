Лука Джорджевич сменит "Зенит" на "Локомотив"

Черногорский нападающий Лука Джорджевич продолжит карьеру в московском "Локомотиве". Железнодорожники согласовали переход футболиста с "Зенитом", которому принадлежит 25-летний игрок.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Локомотив" выкупил Джорджевича за 2,5 миллиона евро. Другие подробности сделки пока неизвестны. Официально о трансфере будет объявлено в пятницу.

Лука Джорджевич пришел в "Зенит" в 2012 году. Однако черногорец большую часть этого времени провел в арендах. Два предыдущих сезона он выступал в тульском "Арсенале". Летом Лука предпринял очередную попытку заиграть в "Зените", но в итоге был продан.