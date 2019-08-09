В Швейцарии похитили работы создателя ксеноморфов из "Чужого"

Разбита витрина в галерее на Регирунгсплац в швейцарском Куре. Из коллекции похищены украшения, ювелирные изделия, перстни и наручные часы в стиле научного реализма. Все похищенное – работы покойного швейцарского художника-оскароносца Ханса Рудольфа ("Рюди") Гигера. Умерший в 2014 году 74-летний художник придумал ксеноморфа — монстра из фильма "Чужой".

Стоимость похищенного оценивается в 17 тысяч 800 швейцарских франков, сообщает ТАСС. Полиция разыскивает следы часов с черепом на циферблате, перстни в виде головы ребенка в мотоциклетных очках и челюсти монстра, а также брошь из переплетения ног и рук. На перстнях с внутренней стороны выбита подпись автора.

Курц — родина Гигера. А в швейцарском Шоюйере в музее его имени собраны многочисленные произведения художника, выполненные в стиле биомеханики и некро-готики. В 1980 году Гигер за работу над фильмом Ридли Скотта "Чужой" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты".