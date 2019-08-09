В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошло несколько взрывов. По информации турецкого телеканала NTV, прогремели они на оружейном складе. Жителей ближайших домов эвакуировали. Дороги, ведущие к месту ЧП, перекрыли. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрывов пока неизвестна.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара намерена начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии. Турецкие власти проинформировали об этом Россию и США.