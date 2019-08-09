Стало известно, когда россиянки предпочитают рожать первого ребенка

По данным исследования Росстата, чаще всего первого ребенка российские женщины рожают в возрасте 26 лет.

Вторые, третьи и четвертые дети у россиянок в большинстве случаев появляются в промежутке от 30 до 33 лет. А пятые и последующие — в 34 года и позже, сообщает телеканал RT.

Всего за 2018 год в России родились 1,6 миллиона детей.