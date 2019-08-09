"Спартак" близок к покупке французского полузащитника

Полузащитник молодежной сборной Франции Ибраима Сиссоко может пополнить ряды "Спартака" уже на будущей неделе. В прошлом сезоне футболист выступал за французский "Страсбур".

Согласно информации сайта, Sport 24, "Спартак" ведет переговоры со "Страсбуром" о покупке 21-летнего футболиста. Если они завершатся успешно, то Сиссоко присоединится к новой команде уже на следующей неделе. Финансовая сторона сделки пока неизвестна.

В прошлом году Ибраима сыграл 32 матча в Лиге 1, в которых забил 3 мяча. Сиссоко вызывается в молодежную сборную Франции.