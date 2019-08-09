"Наполи" оценил Кулибали в 250 миллионов евро

Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что оценивает защитника Калиду Кулибали в 250 миллионов евро. При этом неаполитанцы пока не собираются расставаться с 29-летним французом.

Ди Лаурентис подтвердил, что отступные за Кулибали составляют 150 миллионов. Однако после того, как "Манчестер Юнайтед" приобрел защитника "Лестера" Гарри Магуайра за 90 миллионов, Калиду тоже вырос в цене. "Я бы не дал за Магуайра более сорока миллионов. Но в связи с такими масштабами цен я могу оценить Калиду не меньше, чем в 250 миллионов", приводит слова президента "Наполи" ТАСС.

Калиду Кулибали пришел в "Наполи" из бельгийского "Генка" в 2014 году. В 2015 француз принял решение выступать за сборную Сенегала. Попытки приобрести Кулибали предпринимали "Барселона" и "Челси", однако игрок остался в Неаполе.