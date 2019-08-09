Таежные звери проявляют интерес к малой авиации в Приморье

В Приморье начали развивать малую авиацию. Пассажирский поток на внутрикраевых авиамаршрутах в крае показывает высокие темпы роста, передает ГТРК "Владивосток". Только за первую половину 2019 года он увеличился на 22 процента. В связи с чем власти приняли решение открыть на весь август дополнительный рейс в Дальнереченск.

"Эту розу ветров я нарисовала от руки. Когда я только начала работать, она помогала мне определять направление ветра. Смотрела, как дует ветроуказатель и определяла с помощью вот этой стрелочки", — говорит диспетчер местных воздушных линий "Пластун-Авиа" Анна Нерослова.

Так началось возрождение малой авиации в поселке Восток Красноармейского района, расположенного в 500 километрах к севере от Владивостока. Причем, это расстояние по прямой. Если ехать по трассе на машине, придется преодолеть более 600 километров и потратить в пути около 7 часов.

Сейчас турбовинтовые "пчелки" летают сюда дважды в неделю, но если пассажиропоток продолжит расти, количество рейсов увеличат. Ближайший аэродром располагается в Дальнереченске, для местных жителей это означает 3 часа езды по ухабистым дорогам. "Самолетом гораздо удобнее, это намного быстрее и к тому же дешевле, чем, например, ехать поездом", — прокомментировала жительница Владивостока Олеся Белая.

В августе в Дальнереченск добавят 5 дополнительных рейсов. Сюда приезжают пассажиры из Новопокровки, Лучегорска и Рощино, куда тоже раньше летала малая авиация. "В моей родной деревне когда-то был аэропорт. Сейчас на этом месте недостроенное здание школы. И дети не учатся, и самолеты в итоге не летают", — рассказала жительница Рощино Юлия Беляева.

"Все Рощино радуется. Село у нас большое. Раньше аэродром находился в конце моей улицы. Сейчас там и вертолеты, и "Ан-28" садятся", — говорит жительница Рощино Жанна Заболотняя.

Пока в Рощино только мечтают о том, что рейсы возобновят, хотя бы два раза в неделю. Надеются, их услышит краевой департамент. Ведь в таком случае в регионе может появиться уже пятнадцатый по счету аэродром, и с транспортной доступностью на приморском севере станет значительно лучше.

"Сегодня вот летели и говорили, как-то над нашей деревней низко пролетел самолет, и мне настолько понравилась вся эта мощь. Я буквально заболел этим", — поделился командир воздушного судна Юрий Абросимов.

В далекие горные аэродромы края летают только самые опытные пилоты. Для Юрия Абросимова эту уже седьмой год за штурвалом, и это только в малой авиации, до этого самолеты бывали и посерьезнее.

"В рамках северного Приморского края аэропорт Дальнереченска хоть и провинциальный, но его вполне можно назвать авиахабом. Ведь помимо рейсов во Владивосток отсюда выполняют полеты и на побережье - в Самаргу и Единку, и в далекий горнорудный поселок Восток, где месторождение вольфрама", — сообщил корреспондент Максим Каленник.

К слову, повышенный интерес к малой авиации в затерянном посреди глухой тайги поселку Восток проявляют не только местные жители и туристы. Иногда целые семьи медведей и лис, вместе с уссурийским тигром и транзитно-перелетными гусями пытаются пробраться на регистрацию.