Российский кардиохирург сообщил плохие новости для любителей красного

Для сохранения здоровья сердца надо получать положительные эмоции и вести здоровый образ жизни, считает завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов. А вот ежедневный бокал вина риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизить не способен.

Мнение о положительном влиянии бокала красного вина на работу сердца не подтверждено научно, подчеркивает доктор. Особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает, показали проведенные исследования. Но бокал вина в день, по словам врача, это довольно безопасная доза алкоголя. Если она помогает человеку снять стресс, то его можно себе позволить. Правда, употреблять вино в надежде на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний смысла нет. Кардиохирург также пояснил, почему мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это происходит из-за большей склонности мужчин к ведению нездорового образа жизни, тяге к вредным привычкам, особенно курению, нездоровому питанию, большей их подверженности стрессу, сообщает РИА Новости. Кроме того, сказывается разница в гормональном фоне между мужчинами и женщинами.

В детородном возрасте у женщин гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), препятствует повреждению стенок артерий, пояснил Вадим Попов. Женщины, по мнению врача, менее склонны к агрессии, стрессоустойчивы, а их эмоции направлены на позитивные вещи – семью и детей.

Самыми распространенными сердечно-сосудистым заболеванием остаются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Эти заболевания больше проявляются в пожилом и старческом возрасте, из-за накопления изменений в сосудах и сердце. По мнению Вадима Попова, для сохранения здоровья сердца и снижения риска развития заболеваний нужно придерживаться правил здорового питания и вести активный образ жизни. Но во всем нужен разумный подход, уточняет кардиохирург.

"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни, — призывает кардиохирург Вадим Попов. — Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно".

Еще одна статья профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – положительные эмоции. Оптимизм помогает снять многие проблемы даже в очень сложных ситуациях, считает доктор.

Среди рекомендаций по сохранению работоспособности сердечно-сосудистой системы — посещение кардиолога после 40 лет раз в год, а еще лучше регулярное прохождение диспансеризации. Внимание специалиста требуют любые боли в области грудной клетки. К этому нельзя относиться легкомысленно, а тем более терпеть их. Признаками нарушения в работе сердца и сосудов являются одышка, ухудшение выносливости при физической нагрузке и изменение состояния нижних конечностей, например, возникающие отеки ног.

По статистике Минздрава России, количество операций на сердце ежегодно растет. Если в 2014 году их было 283 тысячи, то в 2018 году уже было проведено 390,5 тысячи операций. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в мире, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По прогнозу ВОЗ, в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет 23,6 миллиона человек.