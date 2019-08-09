Российский кардиохирург сообщил плохие новости для любителей красного
Для сохранения здоровья сердца надо получать положительные эмоции и вести здоровый образ жизни, считает завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов. А вот ежедневный бокал вина риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизить не способен.
Мнение о положительном влиянии бокала красного вина на работу сердца не подтверждено научно, подчеркивает доктор. Особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает, показали проведенные исследования. Но бокал вина в день, по словам врача, это довольно безопасная доза алкоголя. Если она помогает человеку снять стресс, то его можно себе позволить. Правда, употреблять вино в надежде на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний смысла нет. Кардиохирург также пояснил, почему мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это происходит из-за большей склонности мужчин к ведению нездорового образа жизни, тяге к вредным привычкам, особенно курению, нездоровому питанию, большей их подверженности стрессу, сообщает РИА Новости. Кроме того, сказывается разница в гормональном фоне между мужчинами и женщинами.
В детородном возрасте у женщин гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), препятствует повреждению стенок артерий, пояснил Вадим Попов. Женщины, по мнению врача, менее склонны к агрессии, стрессоустойчивы, а их эмоции направлены на позитивные вещи – семью и детей.
Самыми распространенными сердечно-сосудистым заболеванием остаются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Эти заболевания больше проявляются в пожилом и старческом возрасте, из-за накопления изменений в сосудах и сердце. По мнению Вадима Попова, для сохранения здоровья сердца и снижения риска развития заболеваний нужно придерживаться правил здорового питания и вести активный образ жизни. Но во всем нужен разумный подход, уточняет кардиохирург.
"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни, — призывает кардиохирург Вадим Попов. — Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно".
Еще одна статья профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – положительные эмоции. Оптимизм помогает снять многие проблемы даже в очень сложных ситуациях, считает доктор.
Среди рекомендаций по сохранению работоспособности сердечно-сосудистой системы — посещение кардиолога после 40 лет раз в год, а еще лучше регулярное прохождение диспансеризации. Внимание специалиста требуют любые боли в области грудной клетки. К этому нельзя относиться легкомысленно, а тем более терпеть их. Признаками нарушения в работе сердца и сосудов являются одышка, ухудшение выносливости при физической нагрузке и изменение состояния нижних конечностей, например, возникающие отеки ног.
По статистике Минздрава России, количество операций на сердце ежегодно растет. Если в 2014 году их было 283 тысячи, то в 2018 году уже было проведено 390,5 тысячи операций. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в мире, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По прогнозу ВОЗ, в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет 23,6 миллиона человек.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Экс-президент Киргизии помещен в СИЗО
- Циклон затопил Петербург, пригрозил Москве и двинулся на Тверь
- Япония отобразила Южные Курилы как свои на карте Олимпиады
- Роскосмос назвал размер зарплаты космонавтов
- Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом
Самое читаемое
-
Названа предварительная причина смерти Аллы Вербер
- Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев впервые показал подросших сына и дочь
- Молодая пара заживо сгорела во время ночных гонок на спорткаре. Видео
- Сын известного актера впал в кому и чудом выжил после прививки
- Названы профессии, связанные с риском возникновения рака
- Две лучшие спортсменки мира yтoнyли в Крыму
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Валентины Шарыкиной. Заноза любви пани Зоси
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с апреля 2008 года
- США введут санкции против крупнейшей нефтяной компании Китая
- Обвал на рынке нефти: Саудовская Аравия в панике ищет способы остановить падение
- Топ-7 провальных слияний и поглощений компаний
- Почему Трамп проигрывает торговую войну
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
- АвтоВАЗ раскрыл секреты вариатора для Lada Vesta и Xray Cross
- На едущих к морю отпускников ведется охота. Приставы отбирают автомобили!
- В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?
- 10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Инструкция: как не пропустить рак?
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
После нескольких штурмов Атамбаев задержан
- Названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах
- Россиянам разрешат не ходить на работу
- Можно ли заставить такси изменить правила
- Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки
Вести-Москва
-
УК оставила жителей новостроек без горячей воды
- В Москву съехались таксисты со всего мира
- Врачи провели уникальную операцию с помощью робота
- Сокровища экс-министра Кузнецова передали в музей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео