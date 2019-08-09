Циклон помиловал Москву: основной удар стихии пришелся севернее столицы

Самые мощные грозовые тучи циклона, о котором накануне предупреждали москвичей, прошли севернее столичного региона.

Тем не менее, в Москве поднялся очень сильный ветер. В аэропорту Шереметьево его скорость при порывах достигала 19 метров в секунду. Из-за непогоды в аэропортах столицы было задержано более 30 рейсов, как на прилет, так и на вылет. А вот дождь в Москве оказался не таким сильным, как прогнозировалось. За прошедший день и ночь метеостанция ВДНХ зафиксировала 10 мм осадков — это около 13% от месячной нормы.

Основной удар стихии пришелся на Санкт-Петербург. Ливень затопил вестибюли станций метро, набережные и путепроводы. От сильного дождя пострадали и другие объекты инфраструктуры. Вода стала прорываться даже в здания, затопило несколько торговых центров и паркинги. Из-за непогоды начало капать с потолка наземного вестибюля станции метро "Автово". Также сильно затопило перекресток Московского и Загородного проспектов у станции метро "Технологический институт", сообщает телеканал "Россия 24".

Самые же сильные осадки наблюдались в городе Холм Новгородской области — там выпало 74 миллиметра дождевой воды. В Демянске — 62 мм, в Валдае — 53 мм, в Старой Русе — 38 мм, в Твери пролилось 40 миллиметров дождя.

Сегодня сильные дожди и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров секунду ожидаются на территории Смоленской, Калужской, Московской, Тверской и Ярославской областей.

В Москве тоже продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, объявленный еще накануне. В столице будет пасмурно, сыро, небольшой дождь продолжится весь день. Но воздух теплый, максимальная температура сегодня составит плюс 22 градуса. 10 августа осадки еще возможны, но и в облаках начнут появляться просветы, правда станет чуть прохладнее — плюс 20 градусов. 11 августа пройдет без осадков при переменной облачности, воздух прогреется до 21 градуса.