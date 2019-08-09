В управлении красноярской полиции прошли обыски

После обысков в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции проводит проверку красноярская полиция. Высокопоставленный сотрудник полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки. Это замначальника отдела. Он задержан и отстранен от занимаемой должности на время проверки.

В правоохранительных органах, уточняет ТАСС, добавили, что обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Там назвали происходящее обычной плановой чисткой в отношении недобросовестных сотрудников.

Все оперативные мероприятия проводились совместно сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности красноярского главка МВД.

Официальных комментариев ни МВД, ни ФСБ пока не предоставили.