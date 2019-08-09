Самый большой хоккейный свитер будет поднят в челябинском дворце спорта

Челябинский "Трактор" поднимет под сводом арены имени Валерия Белоусова хоккейный свитер с именами всех владельцев сезонных абонементов. Этот свитер должен стать самым большим в России.

Прежний рекорд принадлежал екатеринбургскому "Автомобилисту", вывесившему свитер 7,14 метров в высоту и 3,76 м в ширину. Размеры свитера из Челябинска пока неизвестны. Однако ожидается что он будет больше. Свитер "Трактора" будет измерен представителями книги рекордов России перед торжественной церемонией подъема, запланированной на 25 сентября.

Свитер провисит под крышей арены имени Валерия Белоусова весь сезон. Затем он отправится в клубный музей, сообщает официальный сайт "Трактора".