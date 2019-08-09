Дожди уйдут на восток: в выходные в столице выглянет солнце

Облачный, дождливый и ветреный циклон уйдет через Поволжье в Предуралье. В центре Русской равнины атмосферное давление повысится до нормы, гребень антициклона обеспечит солнечную погоду и небольшое потепление, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу +18…+20°, возможен кратковременный дождь; в воскресенье +21…+23°, солнечно.

В Санкт-Петербурге в субботу +21…+23°, солнечно; в воскресенье +18…+20°, вечером начнется небольшой дождь.



На Русском Севере дожди пройдут только на юге Республики Коми. В Мурманске и Архангельске +12…+15°, в Нарьян-Маре около +5°, в Сыктывкаре +9…+12°.

В Черноземье обойдётся без существенных осадков. В Курске, Белгороде и Воронеже +23…+25°.

В Поволжье будет облачно, ветрено и прохладно. В Нижнем Новгороде +15…+18°, в субботу дождь. В Чебоксарах похолодает, в субботу +18…+20°, в воскресенье +12…+14°. В Самаре +19…+21°, в ночь на воскресенье сильный ливень.

На юге температура понизится только в Ростовской, Волгоградской областях и на севере Краснодарского края. В Ростове-на-Дону и Краснодаре +26…+28°, в субботу грозовые ливни. В Ялте и Сочи +28…+31°, без осадков.

На Урале тёплый и сухой антициклон удержит свои позиции. В Екатеринбурге +24…+26°, в Челябинске и Кургане в субботу около +25°, в воскресенье +28…+30°.

В Западной Сибири, в области повышенного давления, солнечно, без осадков. В Новосибирске и Томске +21…+24°. В Омске в субботу +23°, в воскресенье +28…+30°°.

На юге Дальнего Востока сильные продолжительные дожди пройдут в Хабаровском крае и в Приморье. В Благовещенске +20…+22°, временами небольшой дождь. В Хабаровске +21…+23°, в воскресенье ливень. Во Владивостоке около +20°, без существенных осадков, пасмурно.