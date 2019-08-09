Тема:
Аварии и ДТП 27 минут назад
9 августа 201910:43
Въехал под фуру: смертельное ДТП в Оренбургской области попало на видео
В среду на трассе "Москва — Челябинск" в Бугурусланском районе Оренбургской области легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой.
Грузовик при лобовом столкновении потерял управление, пробил ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. Водитель — 49-летний житель Татарстана — погиб на месте. Сидевший за рулем фуры 40-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. О тяжести и характере полученных им ранений не сообщается.
Вероятной причиной аварии называется сонное состояние водителя легковушки.
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