Въехал под фуру: смертельное ДТП в Оренбургской области попало на видео

В среду на трассе "Москва — Челябинск" в Бугурусланском районе Оренбургской области легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой.

Грузовик при лобовом столкновении потерял управление, пробил ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. Водитель — 49-летний житель Татарстана — погиб на месте. Сидевший за рулем фуры 40-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. О тяжести и характере полученных им ранений не сообщается.

Вероятной причиной аварии называется сонное состояние водителя легковушки.