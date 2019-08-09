Опубликовано видео момента смертельной аварии под Новороссийском

Кадры аварии автобуса и внедорожника были сняты камерой наблюдения. На них видно, как автобус на большой скорости бьет Volkswagen Touareg и улетает в обрыв, после чего следом за ним отправляется задетая им иномарка.

Напомним, что авария произошла на трассе "Новороссийск — Керчь", на развязке в районе поселка Верхнебаканский 7 августа. Пострадали 44 человека, в том числе водитель внедорожника. Погибли три пассажира Volkswagen Touareg — женщина и двое детей.

Водитель автобуса был задержан в минувший четверг. Перед рейсом он прошел медосмотр, а за 5 лет работы у него не было ни одного ДТП. В настоящее время причиной аварии называется "несоблюдение безопасной дистанции" водителем автобуса.