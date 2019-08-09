Легионера "Гамбурга" подозревают в подмене имени и возраста

Полузащитник немецкого "Гамбурга" Бейкери Джатта попал под подозрение немецкой полиции. У правоохранительных органов есть основания полагать, что гамбиец сознательно изменил имя и возраст, чтобы получить статус беженца.

Джатта приехал в Германию из Гамбии и получил статус беженца, как несовершеннолетний. Впоследствии Бейкери стал футболистом "Гамбурга", где выступает до сих пор. В настоящее время африканец, чье имя переводится с английского, как Пекарня, является одним из лидеров команды.

Но у немецкой полиции возникли подозрения, что Бейкери Джатта вовсе не тот, за кого себя выдает. При пересечении границы он сознательно изменил имя и возраст, снизив его на два года, чтобы получить статус беженца. Если вина Джатта будет доказана, то гамбийца ждут серьезные проблемы, вплоть до депортации из Германии.