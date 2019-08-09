Захарова поделилась отличной новостью об Украине

В МИД России приветствовали решение украинской стороны впустить в свое воздушное пространство российский самолет, несмотря на существующий запрет.

"Отличная новость! Спасибо!" — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Запрет для авиакомпаний РФ на вход в воздушное пространство Украины действует с 2015 года. Россия ввела симметричный запрет для украинских самолетов — им не разрешается пролетать над российской территорией.

Однако накануне украинские диспетчеры разрешили самолету авиакомпании "Глобус", летевшему из итальянского города Бари в Москву, зайти в украинское воздушное пространство, где он пробыл 26 минут. Это было необходимо, чтобы лайнер смог обойти грозу.

Как пояснили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины, диспетчеры руководствовались международными стандартами ICAO и авиационным законодательством страны.