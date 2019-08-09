В Москве прощаются с Вилли Токаревым

В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.

У входа в храм звучат самые популярные песни Токарева, а несколько молодых людей раздают желающим диск "Эхо войны" с аранжировкой и бэквокалом певца.

Как передает РИА Новости, проститься с одним из самых популярных шансонье идут десятки людей: друзья, поклонники, коллеги по артистическому миру.

Вилли (полное имя Вилен) Токарев ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет. Похоронят артиста на Калитниковском кладбище.

Музыкант записал около 50 альбомов, был неоднократным обладателем премии "Шансон года".

Год назад Вилли Токарев был гостем программы "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым он рассказал о своей жизни, полной творчества, ярких событий, эмиграции из СССР и возвращении в новую Россию и отношении к женщинам.