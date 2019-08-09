Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Окончательно решить вопрос с выплатами по российским облигациям царских времен призывает депутат Нацсобрания Франции Франсис Веркамер. Депутат направил вопрос министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену о том, что для этого делает французское правительство.

Франсис Веркамер утверждает, что выплаты не соответствуют реальной стоимости ценных бумаг. Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов. При этом почти четыре сотни тысяч французов требуют выплаты 30 миллиардов евро, напоминает РИА Новости. Свои требования они аргументируют тем, что Россия – далеко не банкрот.

Российские железнодорожные компании начали выпуск обеспеченных золотом государственных облигаций в 1867 году. За 30 лет французские инвесторы вложили в них примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро). Некоторые из вкладчиков успели получить неплохую прибыль, остальные после 1918 года остались ни с чем. Советская власть своим декретом аннулировала обязательства по царским госзаймам.

В 1997 году Москва заключила с Парижем договор о расчете с долгами времен Российской империи. Он окончательно решил вопрос на уровне правительств Франции и России, уверен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. С ученым в корне не согласен французский депутат Франсис Веркамер.