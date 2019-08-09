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Аварии и ДТП 18 минут назад

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9 августа 201911:47

Пожилая женщина в Израиле заехала на машине в вестибюль дома престарелых

Youtube/Z Patriots

В дом престарелых, расположенный в городе Раанана, заехала 74-летняя женщина на своем автомобиле. Прямо в вестибюль, обрушив стеклянные двери и сбив стулья для посетителей. Машину остановила стена.

 

Несколько посетителей заведения для пожилых ловко увернулись от легковушки, и по этой причине в результате происшествия пострадали всего три человека, включая женщину, сидевшую за рулем автомобиля. Полученные ими травмы, по информации издания Hidabroot.org, не несут опасности для жизни.

По словам очевидцев, виновница аварии была крайне взволнована. Причиной случившегося она назвала "потерю контроля над автомобилем".

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