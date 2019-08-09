Страховщики подали в суд на мать-одиночку, внезапно заболевшую раком

Жительница Петербурга, воспитывающая одна двоих детей, может лишиться купленного в ипотеку жилья из-за тяжелой болезни. У Татьяны Шевелёвой обнаружили рак IV степени, женщина получила I группу инвалидности.

Из-за болезни она не может работать и оплачивать ипотеку, но страховая компания, которая должна была бы — по договору — Татьяне значительные средства, не только отказывается признать эту ситуацию страховым случаем, но и подала на нее в суд.

Страховщики собираются признать недействительным договор, заявляя, что предпосылки болезни у клиентки были, но она во время заключения договора о них якобы умышленно умолчала.

В страховой компании Zetta, с которой у Шевелёвой договор, подтвердили, что проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой (в соответствии с законодательством РФ о персональных данных) они разглашать не вправе, сообщает НТВ.Ru.

Татьяна же уверяет, что перед подписанием договора этого диагноза у нее не было.

"Никто не знает, откуда берутся онкологические заболевания, как они возникают", — говорит Шевелёва.

Если страховая компания выиграет суд, то и она – инвалид I группы, и ее двое детей останутся без крыши над головой.