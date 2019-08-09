Бывший тренер "Басконии" вошел в штаб баскетбольного "Зенита"

Испанский тренер Ллуис Риера пополнил штаб БК "Зенит" из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне Риера был помощником главного тренера "Басконии".

Ллуис Риера – считается одним из лучших тренеров-ассистентов Европы. У себя на родине он работал со многими известными специалистами. Новый тренер "Зенита" имеет опыт работы с "Хувентудом" и сборной Каталонии.

Генеральный директор "Зенита" Александр Церковный подтвердил РИА Новости назначение Риеры. "Зениту" важно не только собрать боеспособный состав, но и иметь тренерский штаб, соответствующий уровню выступлений в Евролиге. Испанский специалист должен помочь команде" максимально быстро адаптироваться к новому для нас формату",