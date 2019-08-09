Перед отправлением траурного кортежа Шуфутинский рассказал историю о Токареве

Историю своего знакомства с Вилли Токаревым на церемонии прощания с певцом рассказал Михаил Шуфутинский. Шуфутинский познакомился в Токаревым в 1981 году. Тогда Шуфутинский только приехал в Америку. И он сидел на улице у дома Вилли Токарева на Манхэттене, когда шансонье рассказывал новоприбывшему о том, куда ему пойти, как и где издать первый альбом.

По словам Михаила Шуфутинского, Токарев оказал ему колоссальную поддержку. Он рассказывал то, чего никто в США не покажет и ни в чем не поможет. Михаил Шуфутинский подчеркнул, что Токарев был потрясающим и невероятным человеком, одним из немногих, кто был всегда готов помочь. При этом сам Вилли Токарев никого не хотел собой отягощать, подчеркнул певец. Он нес в себе позитив, никто даже не представлял, что он болеет, подчеркнул Шуфутинский.

Гражданская церемония прощания с Вилли Токаревым прошла в храме Святителя Николая в московских Котельниках, сообщает РИА Новости. На ней были Михаил Шуфутинский с семьей, Сергей Бабурин, певец и продюсер Владимир Михайлов, автор проекта "Эхо Алтайского фестиваля" и многие другие. Соболезнования принимала вдова шансонье. Траурный кортеж присутствующие проводили аплодисментами.

Вилли Токарев упокоится на Калитниковском кладбище в Москве. Русский шансонье прожил 84 года.