Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами. Как сообщил его адвокат Сергей Слесарев, экс-президент Киргизии не будет разговаривать ни с кем, кроме своего официального представителя.

Слесарев также пояснил, что отказ от контактов со следователями Атамбаев объясняет "незаконными действиями со стороны органов", передает "Интерфакс".

"Бывший глава государства считает, что нарушены его права, нарушены нормы Конституции и Уголовно-Процессуальный кодекс" — сказал Слесарев.

Адвокат сообщил, что решением суда экс-президент страны помещен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа.

Утром 8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева изменится процессуальный статус: если ранее экс-глава республики проходил как свидетель по ряду уголовных дел, то теперь (после того, как оказал вооруженное сопротивление спецназу в своем доме в селе Кой-Таш) он становится подозреваемым в тяжком преступлении.

Сторонники Атамбаева почти сутки пытались защищать от спецназад дом экс-президента. Во время столкновений несколько человек пострадали и один был убит.



Вечером 8 августа экс-президент Киргизии все-таки сдался спецназу, и его под конвоем увезли в Бишкек.