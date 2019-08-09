В Петербурге легковушка выскочила на тротуар и сбила четырех пешеходов

В Петербурге столкнулись две легковушки, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов. Инцидент произошел на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в пятницу утром.

Пострадали три человека. "Женщина 1953 года рождения — травмы легкой степени тяжести, женщина 1960 года рождения — травмы средней степени тяжести, мужчина на вид 30 лет получил тяжёлые травмы", — сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.