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9 августа 201912:56

В "Сочи" может перейти еще один игрок "Зенита"

Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Новичок российской премьер-лиги "Сочи" планирует подписать контракт с защитником "Зенита" Михой Мевлей. Игрок сборной Словении перейдет в "Сочи" на следующей неделе.

Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом. Ранее игроками южан стали Элмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Мевля перешел в "Зенит" в 2017 году из "Ростова". В прошлом сезоне словенец также играл за "Ростов" на правах аренды. В этом сезоне 29-летний футболист не сыграл за чемпионов страны ни одного матча.

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