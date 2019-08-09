Донские поисковики обнаружили систему подземных тоннелей времен ВОВ

В ходе раскопок на Дону группа поисковиков обнаружила бункер немецких солдат. Фотографии укрытия опубликовали в социальных сетях, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Предположительно, гитлеровцы могли использовать это убежище во время битвы на Миус-фронте.

Как рассказали поисковики, благодаря огромной глубине такие бункеры были практически неуязвимы для авиации и артиллерии Красной армии. Внутри подобных тоннелей отлично сохраняется экипировка, вооружение и даже предметы быта. Возле входа в подземное укрытие был найден шлем немецкого солдата пехоты. Вероятнее всего, каску он бросил в момент отступления.

На настоящий момент исследователи откопали 10 метров тоннеля. Самой ценной находкой на этом участке стал брошенный жетон. В последствии он поможет специалистам установить личность бойца. По предварительным данным, скрывавшийся в этом убежище солдат был пулеметчиком.

По словам исследователей, изначально про немецкую систему подземных коммуникаций они узнали от участников боевых действий на Миус-фронте. Ветераны войны рассказали, как после сильных бомбежек и артиллерийских обстрелов немцы, которые не могли бы никак выжить, внезапно выпрыгивали из под земли. Выяснилось, что германские солдаты построили целую сеть подземных укрытий, которые помогали им выжить. Бункеры для этих целей везли через всю Европу из северной части Германии. Настолько эту оборонительную линию было важно удержать.

Поисковики поставили перед собой несколько задач - раскопать систему подземных коридоров и перевезти часть из них в музей, чтобы картина сражений и подвига советских солдат была воссоздана с максимальной точностью.