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Газовые споры 10 минут назад
Украина сообщила об увеличении транзита российского газа
На четыре процента увеличились поставки российского газа в Европу через Украину. В Молдавию и европейские страны с января по август было поставлено 53,2 миллиарда кубометров природного газа, отчиталась пресс-служба "Укртрансгаза". Транзит за год вырос на 2,2 миллиарда кубометров. При этом Киев за семь месяцев 2019 года на 36 процентов увеличил импорт газа.
Украина не только импортировала 7,6 миллиарда кубометров голубого топлива, но и на два процента – до 12,2 миллиарда кубов – увеличила собственную газодобычу, сообщает РИА Новости.
Российский газ Киев прекратил покупать в ноябре 2015 года. Украина закачивала в свои газохранилища поступающий по реверсу газ из Европы. Это тот же российский газ, но только дороже. Предложение о прямых поставках российского газа дешевле "Нафтогаз Украины" отверг. Кроме того, 31 декабря 2019 года заканчивается десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.
Москва, Киев и Брюссель проводят трехсторонние переговоры о транзите газа после 2019 года в Европу. Однако пока "Нафтогаз Украины" предпочитает переговорам обращения в суды.
Вместе с тем, с началом эксплуатации газопровода "Северный поток-2" значение украинского транзита резко снизится. На вопрос о том, что будет после 31 декабря 2019 года глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил коротко: "Будет весело".
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