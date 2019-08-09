Нападающий "Вулверхэмптона" забыл паспорт и не попал на матч Лиги Европы

Нападающий английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре не смог принять участия в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником". Футболист забыл свой паспорт и не попал на борт самолета, следовавшего в Ереван.

Траоре обнаружил, что забыл дома паспорт, непосредственно перед вылетом в Ереван. Футболист предъявил идентификационную карту, но этого документа оказалось недостаточно. "Волки" отправились на игру без испанского легионера.

Отсутствие Траоре не помешало "Вулверхэмптону" добиться крупной победы в гостях 4:0. Ответная встреча пройдет в Англии 15 августа.