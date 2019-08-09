Ушла из жизни мать лидера ДДТ Юрия Шевчука

В Уфе скончалась мать известного российского музыканта — лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Фания Акрамовна Гареева-Шевчук ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Фания Акрамовна была художницей, она преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского государственного педуниверситета. В этом вузе учился и Юрий Шевчук, пишет местный портал "Башинформ",

Как сообщил РИА Новости близкий друг семьи Шевчука, Юрий Юлианович приехал в Уфу проститься с матерью.

Ее похороны состоятся в семейном кругу 10 августа.