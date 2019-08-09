Обломки азербайджанского истребителя найдены в Каспии

Азербайджанские военные подняли из воды несколько обломков истребителя МиГ-29, который разбился в Каспийском море. Также специалисты определили точное место падения боевой машины и собираются поднимать ее со дна, сообщает агентство "Интерфакс".

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение 24 июля во время учебно-тренировочного полета. Пилот до сих пор не найден.

По данным из открытых источников, на вооружении военно-воздушных сил Республики стоит 16 истребителей МиГ-29. Эти самолеты были куплены у Украины.

МиГ-29 – это многоцелевой легкий истребитель. Два двигателя разгоняют самолет до 1500 километров в час у земли, или 2500 километров в час на высоте. Только на внутренних баках боевая машина может пролететь до полутора тысяч километров. Максимальная перегрузка – 9G.

Истребитель вооружен встроенной 30-миллиметровой пушкой и оснащен 6 точками подвески вооружения, на которых могут размещаться ракеты "воздух-воздух", блоки неуправляемых снарядов и бомб. Общая боевая нагрузка достигает 4,5 тонн.