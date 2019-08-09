Максимиллиан Филипп перешел из "Боруссии" в "Динамо"

Московское "Динамо" подписало контракт с очередным новичком. Им стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп.

О предстоящем переходе Филиппа в "Динамо" говорилось несколько дней назад. В пятницу переход был оформлен официально. 25-летний футболист подписал с москвичами четырехлетний контракт. Стоимость новобранца оценивается в 13-20 миллионов евро.

Максимиллиан Филипп перешел в дортмундскую "Боруссию" в 2017 году из "Фрайбурга". В том же 2017 году он стал победителем молодежного чемпионата Европы.