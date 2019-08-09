Штормовое предупреждение в столице: угроза сильного ветра сохраняется

В столичном регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Пик осадков уже позади, а вот ветер может усилиться. В течение дня, как ожидают синоптики, его порывы могут достигать 23-25 метров в секунду. Еще накануне погоде присвоили оранжевый уровень опасности. Пик ненастья пришелся на ночь, в некоторых подмосковных городах выпала почти половина месячной нормы осадков.

Ураган, которого ждали в Москве этой ночью, похоже, взял паузу. Несмотря на то, что в некоторых районах столицы порывы ветра достигали 20-23 метров в секунду, обошлось без глобальных разрушений. Но бесследно стихия все же не прошла.

В Щелкове во дворе на улице Комарова упало дерево, в Домодедове мощный тополь рухнул на грузовик на улице Текстильщики.

В некоторых районах Москвы заранее в качестве превентивной меры обрезали ветки деревьев. Об опасности предупреждали из автомобилей МЧС на улице, людей просили покинуть парки. Впервые применили новый способ оповещения — на синем фоне в эфире федеральных каналов появилась информация о том, как вести себя в непогоду.

- Ожидается сильный ветер, без необходимости не выходите на улицу, не выезжайте на транспорте, не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями.

Дождь начался примерно в девять часов вечера, его пик пришелся на полночь. Сильных подтоплений удалось избежать. Тем не менее, за ночь выпало 14 миллиметров осадков — это примерно пятая часть месячной нормы. В некоторых района Подмосковья — к примеру в Волоколамске — эта цифра составляет почти половину от нормы августа. Виной всему — сильный атлантический циклон.

"Накануне этот вихрь затопил соседние с Россией государства — Белоруссию, Украину Литву — и сегодня пробирается дальше на восток", — комментирует ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.

Непогода сказалась и на работе аэропортов. Несколько рейсов были задержаны в Шереметьеве и Домодедове. Сейчас самолеты вылетают по расписанию, но вероятность ливней и шквалистого ветра со скоростью до 29 метров в секунду сохраняется вплоть до сегодняшнего вечера.

Москвичей по-прежнему просят по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями и тяжелыми конструкциями. Автомобилистам лучше оставить машины дома.