Перенесшая ампутацию изувеченная девочка удивила детского омбудсмена

Изувеченная девочка из Ингушетии поправляется после вынужденной ампутации правой руки. Детский омбудсмен России Анна Кузнецова навестила ее в больнице и отметила, что малышка находится в хорошем состоянии — веселая, активная и с удовольствием играет.

"Единственное, что меня удивило — это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования", — рассказала ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

4 июля 7-летняя девочка была доставлена в детскую республиканскую больницу Ингушетии в крайне тяжелом состоянии из-за многочисленных травм, ожогов и порезов. По предварительным данным, над ребенком издевалась родная тетя — 35-летняя жительница города Сунжа. В настоящее время она находится под арестом.

5 июля ребенка перевели на лечение в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Врачи долго пытались спасти руку пострадавшей, однако полностью это не удалось. Несколько дней назад была проведена операция по удалению омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

Временную опеку над девочкой оформила на себя детский омбудсмен Ингушетии.

"Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда", — отметила Кузнецова.

По ее словам, решение о дальнейшей судьбе малышки будет приниматься после окончания всех следственных действий.