В Ставрополе дворник изрезал ножом своего бывшего начальника

В Ставрополе дворник, уволенный за полгода до происшествия, пришел к своему бывшему начальнику и напал на него с ножом.

По информации "МК-Кавказ", 63-летний мужчина в июле этого года пришел в офис управляющей компании ООО УК "Ставрополь" и напал на ее директора. 39-летний пострадавший сумел отбиться, убежать и заблокировать дверь, однако получил четыре проникающих ранения в живот и был госпитализирован.

После задержания бывший дворник объяснил следователям, что причиной нападения послужили плохие отношения со своим бывшим работодателем.

СК по Ставропольскому краю опубликовал видео нападения, снятое камерой наблюдения, и сообщил, что задержанный содержится под стражей на время проведения следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".