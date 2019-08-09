НАТО модернизировала систему ПРО в Румынии

Модернизация противоракетной обороны Румынии на базе системы Aegis Ashore завершена. Эти работы были запланированы давно. Никаких наступательных возможностей комплекс ПРО не получил, утверждает НАТО.

Система перехвата ракет средней и малой дальности THAAD, которая временно подменял Aegis, теперь будет свернута и переброшена в другое место, сообщает агентство РИА Новости.

В России к заявлениям, будто Aegis не имеет никакого наступательного потенциала, относятся со скепсисом. Так как эта система работает с универсальными пусковыми ячейками Mk41. В них могут размещаться как противоракеты SM-3, так и ударные крылатые Tomahawk, который запрещал ДРСМД. Впрочем, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил свое существование 2 августа 2019 года.

Система противоракетной обороны THAAD разработана компанией Lockheed Martin. Как утверждает производитель, она способна перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. Начиная с 2005 года было проведено 11 пусков, все были признаны успешными.

Установки THAAD размешены в самих Соединенных Штатах, в Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, сообщается, что эту систему ПРО купила Япония и Саудовская Аравия.