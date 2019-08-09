"Картографическая агрессия" в отношении Курил: Япония зашла за "красную линию"

Актом картографической агрессии назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов появление Южных Курил на карте Японии сайта Олимпиады 2020 года. При этом Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи отнесены к префектуре Хаккайдо.

Клик на один из этих российских островов на сайте приводит в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо, поясняет РИА Новости. Олег Морозов призвал российские власти дать официальную оценку этому инциденту и потребовать официальных объяснений от Токио. По мнению сенатора, японские действия не соответствуют духу и букве Олимпийской хартии. Олимпийские игры в Токио уже проходили в 1964 году. Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. А Паралимпиада в Японии состоится с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Олег Морозов пояснил, что территориальные споры есть у многих стран друг к другу. "Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры", — подчеркнул сенатор Морозов.

Заходом за красную линию охарактеризовал появление островов на олимпийской карте Японии российский сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что изображение не является частной инициативой.

"Токио должны отказаться от такого рода выпадов, — подчеркнул Пушков. — Смысл Олимпийских игр — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды".

Недостойным жестом со стороны Японии посчитал появление такой карты глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его мнению, Япония пошла на провокацию, которая отдаляет ее от вожделенных островов.

"Острова можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет. Спортивные мероприятия должны быть вне политики, — добавил Дегтярев. – Подобные инсинуации спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору".

Подобные скандалы Международному Олимпийскому комитету не нужны, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Бывшая спортсменка призвала не призывать бойкотировать Олимпиаду в Японии, а разобраться в ситуации.

"Это очередной пример неправомерных действий со стороны Японии. Эти острова – российские, и только российские", — с грустью, что политика проникает в спорт, заметил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Он добавил, что это очередной случай неправомерных действий Японии в отношении российских южных Курильских островов.

Ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Но в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии гряды Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не упоминалась.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года договорились ускорить переговорный процесс по подготовке мирного договора.