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9 августа 201914:47

В Москве похоронили Вилли Токарева и Сергея Березина

На Калитниковском кладбище Москвы завершилась церемония похорон одного из самых популярных шансонье в СССР Вилли Токарева.

Ранее все желающие смогли проститься с ним в храме Святителя Николая в московских Котельниках. Соболезнования от десятков поклонников певца принимала вдова артиста, передает РИА Новости.

Вилли (полное имя Вилен) Токарев ушел из жизни 4 августа. Ему было 84 года. За свою жизнь музыкант записал около 50 альбомов. Больше всего слушателям полюбились такие произведения как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы".

Сегодня же в Москве простились и с народным артистом России, основателем ВИА "Пламя" Сергеем Березиным. Певец, поэт и композитор скончался 5 августа на 82-м году жизни.

С 1973 года он работал в ансамбле "Самоцветы", а в 1975 году основал группу "Пламя". Его авторству принадлежат такие песни как "Снег кружится", "Золотые шары", "Может, я тебя выдумал", "Идет солдат по городу", "Всюду только ты", "Осень". Композиции Сергея Березина исполняли Анне Вески, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Ольга Зарубина, Александр Серов, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский и многие другие.

Проводить Сергея Березина в последний путь сегодня пришли многие друзья и коллеги. Произнося прощальную речь, художественный руководитель ВИА "Пламя" Юлия Ариничева пообещала, что ансамбль постарается не опустить высокую планку, поставленную его создателем.

А поэтесса Лариса Рубальская процитировала соответствующие моменту строки. "По сюжету книги умер музыкант, и сказали: "Он отправился дирижировать хором ангелов". Это и о Сергее тоже", — сказала она, передает ТАСС. Похоронили Березина на Троекуровском кладбище столицы.

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