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9 августа 201915:53

Даниил Белых рассказал о "любви до драк" со Слюсаревой и обретенной тихой гавани

Даниилу Белых любовь телезрителей и широкую известность принесла роль зятя Валюхи из популярного сериала "Сваты", хотя до него была уже и роль студента в "Ландыше серебристом" во взрослом возрасте, и съемки в детстве.

Он даже поступил в театральный в 14 лет, но поскольку аттестата еще не было, то пришлось несколько лет подождать.

На его будущую судьбу как актера большое влияние оказала мама — заслуженная артистка России Наталья Коляканова. Вместе они даже снялись в фильме "Новый Одеон".

Но если в профессии у Белых все складывалось ровно и гладко, начиная со школьного возраста, то в отношениях с первой женой — — актрисой Анной Слюсаревой – бушевали такие ураганы, что об их паре говорили: "Они любят друг друга до драк".

Возможно, предвестником таких непростых отношений стало страшное цунами в Юго-Восточную Азии.

Стихия налетела на этот регион в тот момент, когда молодожены были там в свадебном путешествии.

В "Судьбе человека" актер вспоминает, что жили они с Натальей на маленьком острове близко к эпицентру стихии, где не было ни телефонов, ни телевидения. "Только на четвертый день я узнал из газет, что произошло", – вспоминает Даниил и говорит, что тот отдых запомнил надолго.

Даниил и Наталья несколько лет то сходились, то расходились, все это сопровождалось бурными сценами. Однажды, вспоминает Даниил, Наталья ему прямо перед съемками она расцарапала лицо, приревновав к Наталии Орейро.

Брак актеров все-таки распался, и долгое время Даниил тщательно оберегал от посторонних информацию о том, что происходит в его личной жизни.

Однако поклонникам было известно о романе Белых роман с актрисой Марией Андреевой во время съемок сериала "Наследство", а в 2010 году возлюбленная актера Наталья родила ему сына Тараса.

Кто сейчас рядом с Даниилом, и где работает его жена? Почему, несмотря на страстные чувства, они с Колякановой все-таки расстались? Какой период жизни актер вспоминает как самый черный? избранница работает в Администрации Президента РФ.

Как он подростком попал в фильм Алексея Германа "Хрусталев, машину!", сразу ли утвердил Белых на роль в "Ландыше серебристом" Тигран Кеосаян и с какой целью он решил совершить восхождение на Эверест?

В программе "Судьба человека" Борис Корчевников беседует с актером Даниилом Белых.

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