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9 августа 201914:21

Оперные певцы выступят перед матчем ЦСКА – "Сочи"

Геннадий Хамельянин/ТАСС

Матчу пятого тура российской премьер-лиги между ЦСКА и "Сочи" будет предшествовать выступление оперных певцов. Баритон Василий Ладюк и тенор Игорь Морозов испонят песню "Команда молодости нашей".

"Таким ярким и необычным способом два мастера оперной сцены решили поддержать "красно-синих" в важном матче чемпионата страны. Не пропустите это уникальное для российского футбола событие, приходите на стадион заблаговременно", — сообщил ЦСКА на своем официальном сайте. Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 19.00.

ЦСКА набрал девять очков в четырех турах и занимает второе место в чемпионате страны. У "Сочи" одно очко и предпоследнее, 15 место.

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