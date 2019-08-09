Мотоцикл уехал без водителя: погоня за байкером и его задержание попали на видео

Амурские полицейские опубликовали видео погони за байкером без номеров. Беглеца удалось задержать после того, как он попал в ДТП.

Инцидент произошел в городе Свободный: сотрудники ДПС увидели мотоцикл без номеров, попытались его остановить, однако водитель выкрутил ручку газа и лишь увеличил скорость.

Полицейские бросились в погоню на своей машине и преследовали байкера в течение нескольких минут. Его удалось задержать после того, как другой патрульный автомобиль, оказавшийся на пути мотоцикла, преградил беглецу дорогу.

Байкер потерял управление и упал со своего железного коня, мотоцикл, в свою очередь, уехал без водителя и самостоятельно катился до тех пор, пока не врезался в легковушку.

В результате аварии мотоциклист получил легкие травмы и попытался скрыться бегством, однако был задержан, а затем госпитализирован.

Выяснилось, что байкер уже попадал в поле зрения сотрудников ДПС, и на него составлялись протоколы за управление транспортным средством, не имея на это прав.

В этот раз на нарушителя было составлено сразу шесть административных материалов за нарушение правил дорожного движения: за незарегистрированное транспортное средство, за управление им без прав, за движение по обочине и несоблюдение требований разметки и дорожных знаков, за непредоставление преимущества пешеходам, а также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.