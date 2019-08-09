Цыгане несколько месяцев удерживали в рабстве девушку, издеваясь над ней

Следственный комитет по Кемеровской области направил в суд дело в отношении цыганской семьи. В ходе расследования установлено, что мать и сын несколько месяцев в частном доме в Мариинске держали в рабстве 21-летнюю девушку, издеваясь при этом над ней.

Все началось летом 2015 года. 58-летняя женщина и ее 27-летний сын привезли из областного центра к себе в частный дом девушку без определенного места жительства, которая договорилась помогать им по хозяйству. В качестве оплаты за услуги мать с сыном предложили ей еду и одежду. Отмечается, что при этом у девушки забрали документы и мобильный телефон.

Впоследствии попечители стали оскорблять работницу, избивали ее за плохо выполненную работу и иные провинности. Например, за отказ колоть дрова девушке порезали предплечья и ягодицы.

Также потерпевшая не могла соблюдать гигиенические процедуры, спала на грязном полу, что стало причиной появления у нее заболевания кожных покровов. Попросить помощи девушки не могла, поскольку не имела права выйти на улицу без сопровождения кого-либо из попечителей. Из одежды у пострадавшей были только халат и тапочки.

Попросить помощи у соседей, которые затем вызвали полицию, девушка смогла лишь в ноябре 2015 года. В ходе оперативных мероприятий потерпевшая была освобождена. На сайте Следственного комитета по Кемеровской области отмечается, что обвиняемые, которые относятся к этнической группе цыган, скрылись с места преступления. Впоследствии долгое время не удавалось установить их местонахождение. Задержать злоумышленников удалось только в марте 2019 года на территории Иркутской области. В настоящее время мать и сын заключены под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело.